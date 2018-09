Konzerne wollen künftig Plastikmüll vermeiden

Macht die Welt so weiter wie bisher, werde die Menge des weltweit produzierten Mülls bis 2050 um 70 Prozent steigen, so die Weltbank. In Montreal beraten derzeit die Umweltminister der G7-Industrienationen, wie das zu verhindern sei. Kanada ging mit gutem Beispiel voran und kündigte an, bis 2030 den Plastikmüll in allen Regierungseinrichtungen um 75 Prozent zu verringern.



