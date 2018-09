Rad-Profi Markus Eibegger beendete seine Karriere

Der österreichische Radprofi Markus Eibegger beendet mit 33 Jahren seine Profikarriere. Das gab sein Welser Felbermayr-Rennstall am Freitag bekannt. Der mit seiner Familie in Vorchdorf in Oberösterreich lebende Steirer nehme ein Jobangebot im Bankenbereich an, hieß es in einer Presseaussendung. Sein Antreten im Teamzeitfahren der WM in Innsbruck am Sonntag war von vorneherein nicht geplant.