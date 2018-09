Rapids Youngster: Beim Torjubel fast verletzt

Schließlich darf das Talent erst seit der Verletzung von Boli Bolingoli als Außenverteidiger aushelfen, muss dabei - auch am Donnerstag vor der Pause gegen Rocha - Lehrgeld zahlen. Aber das nimmt Trainer Goran Djuricin in Kauf: „Er ist jung, hat natürlich auch Schwächen, aber viel, viel mehr Stärken. In die habe ich Vertrauen.“ Das machte sich bezahlt. Wobei nach der Pause alle Rapidler so richtig aufblühten, fast explodierten.