Vor Menschenmenge in die Tiefe gesprungen

Schock und Entsetzen für rund 200 Teilnehmer bei einer Veranstaltung in einer Sozialeinrichtung am Mittwoch im Tiroler Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein). Ein junger Mann aus Afghanistan lief plötzlich auf einen Balkon und sprang aus dem zweiten Stock in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt.