„Ein himmlischer Tag“ für den guten Zweck

Unter dem Motto „Ein himmlischer Tag“ wird am 23. September im Schloss Tribuswinkel in Niederösterreich zu einer Charity-Veranstaltung geladen. Auf Groß und Klein wartet ein abwechslungsreiches Programm, das jede Menge Spaß verspricht - und der Erlös des Festes geht zur Gänze an die Kinder-Krebshilfe Wien-NÖ-BGLD sowie den Verein „Hilfe im eigenen Land“.