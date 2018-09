„Jeder soll seinen Computer bedienen können“

Bis Jahresende sollen für rund 1000 Teilnehmer der Zielgruppe 60+ an die 50 Kurse zum Thema Digitalisierung angeboten werden. Ab Jänner soll es in jedem Bezirk jede Woche mindestens eine dieser Schulungen gratis geben, so Schramböck. In einem zweiten Schritt gehe es um die Kompetenzen der bereits Berufstätigen - vor allem in kleineren und mittleren Familienunternehmen. Österreich liege im EU-Vergleich bei der Internetnutzung auf dem drittletzten Platz. „Das ist beschämend für uns“, so Schramböck. Das digitale Einmaleins sei für die Zukunft unabdingbar.