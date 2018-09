Flieger-Frühwarn-App soll vor Bomben-Tod schützen

Das russische Kampfflugzeug hebt um 16.47 Uhr vom Luftwaffenstützpunkt Hmeimim im Westen Syriens ab und fliegt nach Osten. Ein Beobachter am Boden tippt Ort, Flugzeug-Art und Richtung in die entsprechenden Felder einer App auf seinem Handy ein. Vierzehn Minuten später und 100 Kilometer entfernt sieht Abdel Rassak den Jet über seinem Dorf Maaret al-Numan. Auch er öffnet sein Mobiltelefon und hält fest, was für ein Flugzeug er von wo aus in welche Richtung fliegen sieht. Die App leitet all diese Daten an ein Programm mit dem Namen „Sentry“ (Wachposten) weiter. Es berechnet aus ihnen die Flugroute des Jets und schickt eine Warnung heraus, die zu einer Kaskade aus Facebook-Einträgen, Tweets und Telegram-Botschaften führt. Noch wichtiger: Sie sorgt dafür, dass in den syrischen Rebellengebieten die Sirenen heulen.