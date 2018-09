Lenkerin landete im Graben: Alkoholtest verweigert

Sonntag kurz vor 22.30 Uhr lenkte eine 25-jährige Österreicherin ihren Pkw auf der A12 bei Stams in westliche Richtung. Im Zuge eines Überholvorganges geriet sie links gegen die Mittelleitschiene. Dabei beschädigte sie die Leitschiene auf der Länge von 30 Meter. In der Folge riss sie das Fahrzeug nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto kam nach etwa 50 Metern am Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand.