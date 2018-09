Kevin Mayer holt sich Zehnkampf-Weltrekord

Damit ist Mayer der insgesamt dritte Athlet der Mehrkampf-Geschichte mit mehr als 9.000 Zählern. Davor hatte das außer Eaton nur Roman Serble geschafft. Der Tscheche hatte die 9.000er-Mauer am 27. Mai 2001 in Götzis mit 9.026 Punkten durchbrochen. Mehr als 17 Jahre später war Mayer nun also um exakt 100 Zähler besser. Er rehabilitierte sich damit für die EM-Enttäuschung von Anfang August in Berlin, als er mit drei ungültigen Weitsprung-Versuchen als Favorit frühzeitig ausgeschieden war.