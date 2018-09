Leipzig und Bayern gewinnen, Wölfe retten Punkt!

Hinter dem Rekordchampion und Borussia Dortmund liegen Wolfsburg und Hertha auf den Rängen drei und vier. Die Berliner gingen durch Javairo Dilrosun (61.) und Ondrej Duda (91.) zweimal in Führung, mussten jedoch durch Yunus Malli (87./Elfmeter) und Admir Mehmedi (93.) den Ausgleich hinnehmen. Ähnlich spektakulär verlief die Schlussphase in Mainz. Ji Dong-Won brachte die Gäste aus Augsburg in der 82. Minute in Führung, den Hausherren glückte jedoch dank Anthony Ujah (87.) und Alexandru Maxim (93.) noch die Wende. Davor hatte Michael Gregoritsch in der achten Minute nach Pass von Martin Hinteregger über das vermeintliche 1:0 gejubelt, sein Tor wurde jedoch nach Intervention des Videoassistenten zurecht aberkannt.