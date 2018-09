Salvini: „Keine Lehren aus Steuerparadies“

„Italien will nicht Europas Flüchtlingslager werden“

„Unseren Großvätern, die ausgewandert sind, zahlte niemand die Verpflegung in Hotels, um den ganzen Tag nichts zu tun“, sagte Salvini bei einer Veranstaltung seiner Lega in Paderno Dugnano nahe Mailand am Freitagabend. „Luxemburg ist das EU-Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen, weil es ein Steuerparadies ist“, betonte Salvini. „Italien will nicht zu Europas Flüchtlingslager werden. Wenn Asselborn Migranten will, können wir ihm Tausende nach Luxemburg schicken“, sagte der Lega-Chef.