Herrlich fordert gegen Alabas Bayern „Geilheit“

„Ich bin froh, dass es so gekommen ist“, sagte Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia, der in der vergangenen Saison mit dem VfL erst in der Relegation den Klassenerhalt gesichert hatte. Wolfsburg ist noch nie in der Bundesliga mit drei Siegen in die Saison gestartet - auch nicht in der Meistersaison 2008/09. Der österreichische Torhüter Pavao Pervan, der in der vergangenen Runde sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, wird voraussichtlich wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.