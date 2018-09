Sternstunden in der Tagesbar

„Architektur heißt für mich, über die Welt nachzudenken“, betont Stephan Ferenczy. Dass es dem Architekten des renommierten Wiener Büros BEHF an Weitblick nicht fehlt, ist an der neuen „Koller + Koller Tagesbar“ nicht zu übersehen, die könnte nämlich locker auch in New York, Mailand oder Paris stehen!