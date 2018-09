YouTube oder Nutzer: Wer haftet für Hochgeladenes?

Die heftig umstrittene Frage, inwieweit Online-Plattformen wie YouTube für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer haften, soll auf europäischer Ebene entschieden werden. Die obersten deutschen Zivilrichter am Karlsruher Bundesgerichtshof schalteten am Donnerstag den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ein. Damit geht der nun schon zehn Jahre währende Streit wegen mehrerer Titel der Sängerin Sarah Brightman in eine weitere Runde.