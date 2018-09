SPÖ will Bürgermeister-Sessel zurückerobern

Auinger betonte heute, dass es ihm und der SPÖ in der Stadt nicht um irgendwelche Posten ginge, sondern um Lösungen für die Zukunft, „egal, ob wir dann noch in unseren Positionen sind.“ Deshalb kündigte er ein Bildungsbauprogramm mit einem Volumen von über 200 Millionen Euro für die nächsten 15 Jahre an. Dazu strebt er einen entsprechenden Beschluss mit Bindung auch für die künftigen Gemeinderäte an.