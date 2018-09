Kinderbetreuung: Einig in den wichtigsten Punkten

Im Streit um die Kinderbetreuung hat es auch der Verhandlungsrunde am Mittwoch nicht an inszenierter Dramatik gemangelt. Die drei SPÖ-Vertreter kamen demonstrativ einige Minuten zu spät, auf Regierungsebene tauchte plötzlich noch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) auf. Das Ergebnis: eine Einigung in den wichtigen Fragen.