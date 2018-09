Brummifahrer mit Pistole bedroht

Ein Lastwagenfahrer ist am Montagabend in Straßwalchen (Flachgau) von einem Pkw-Lenker mit einer Pistole bedroht worden. Als der 34-Jährige von einem Parkplatz in die B1 abbiegen wollte, kam ihm hupend ein Autofahrer entgegen. Auf die Frage, was für ein Problem er denn habe, erwiderte der 54-jährige Serbe laut Polizei „ich zeig dir gleich dein Problem“ und holte die Waffe aus dem Handschuhfach.