Gute-Nacht-Rituale für Kinder

Das Erfolgsgeheimnis sind für viele Eltern feste Strukturen und Rituale wie Kuscheln, Schlafliedersingen und Geschichtenlesen. Wer seinen Nachwuchs regelmäßig in den Arm nimmt, hilft ihm, sich sicher zu fühlen. Gerade im Kindergartenalter haben Kinder häufig Angst - im Dunklen vor Geistern, Monstern und Hexen. Das ist nichts Beunruhigendes, sollte aber ernst genommen werden. Kann sich das Kind allein beschäftigen, darf es auch eine Stunde vor diesem Einschlafritual in seinem Zimmer allein sein. Vermeiden Sie allabendliche Diskussionen, indem Sie in puncto Zubettgehzeit konsequent bleiben.