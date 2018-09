Wiener Taxler brummen Uber 100.000 Euro Strafe auf

Geldstrafen in Höhe von 320.000 Euro angehäuft

In den vergangenen Monaten hat 40100 laut eigenen Angaben Dutzende Verstöße von Uber-Fahrern, die sich nicht an die Auflagen der Einstweiligen Verfügung vom April hielten, dokumentiert und an das Gericht weitergeleitet. Insgesamt neun Strafanträgen hat das Exekutionsgericht bisher stattgegeben. Die Geldstrafen betragen in Summe 320.000 Euro.