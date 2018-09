Bei Ungeziefer-Bekämpfung brannte Bienenhaus ab

Am frühen Montagabend hat im Gemeindegebiet von Wattens in Tirol ein Feuer in einem Bienenhaus erheblichen Schaden angerichtet. Der 79-jährige Besitzer wollte eigentlich Ungeziefer vertreiben und hatte dazu in einer Blechschale mehrere Schwefelplättchen angezündet. Doch der Plan ging schief.