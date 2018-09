Tipps für den Fensterkauf

Kunststoff und Alu

Preislich sind Kunststofffenster die günstigste Variante. Bei Kunststoffmodellen kommt es auf die Qualität der Rahmenprofile und deren Innenleben an. Gute PVC-Fenster haben einen durchgehenden Kern aus Aluminium, verzinktem Stahl oder Holz. Das Material bietet eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten, Kunststoffrahmen in Holzoptik ist nur eine davon.