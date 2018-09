Nach Skandal-Finale: Geldstrafe für Williams!

Tennis-Superstar Serena Williams muss nach ihren Ausrastern im Finale der US Open Geldstrafen in Höhe von insgesamt 17.000 US-Dollar zahlen. Das gab der Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in New York am Sonntag bekannt. Serena wirft dem Stuhlschiedsrichter Sexismus vor. Die US-Amerikanerin hatte das Endspiel gegen die Japanerin Naomi Osaka am Tag davor mit 2:6, 4:6 verloren.