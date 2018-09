Streit endet mit Messermord an Frau: Täter in Haft

Mit Messerstichen übersät - so haben Einsatzkräfte am Samstag kurz vor 19 Uhr eine Frau (50) in ihrer Wohnung in der Wiener Leopoldstadt gefunden. Reanimationsversuche von Polizei und Rettung blieben erfolglos. Nach Zeugenhinweisen wurde gegen 20.30 Uhr ein 40-jähriger Tatverdächtiger in der Quellenstraße in Favoriten festgenommen.