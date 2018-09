Statt Saison-Schluss: Gratis ins Grazer Freibad

Eigentlich schließen die Grazer Freibäder am Sonntag. Weil für kommende Woche aber Sommerwetter angekündigt ist, bleibt das Straßganger Bad noch eine Woche geöffnet - und der Eintritt ist sogar frei. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr. In den anderen Grazer Freibädern ist am Sonntag aber der letzte Öffnungstag für heuer.