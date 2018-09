„Meine Kinder sagen, ich bin die perfekte MILF!“

Huch! Das ist einmal ein freizügiger Sager: Die auch in Österreich sehr populäre deutsche Schauspielerin Veronica Ferres lässt sich stolz als „MILF“ bezeichnen. Was das bedeutet? Die Abkürzung in Großbuchstaben steht für die englische Redewendung „Mother I‘d like to f***“, also „Mutter, die ich gerne f***en würde“, und bezeichnet Frauen über 40, die auch als Mütter noch umwerfend attraktiv sind.