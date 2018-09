Foda nach dem 2:0: „Wir haben noch Luft nach oben“

Teamchef Franco Foda zog nach der erfolgreichen Nations-League-Generalprobe gegen Schweden ein positives Resümee. Der 2:0-Testspielsieg am Donnerstag in der Wiener Generali-Arena sei „insgesamt zufriedenstellend“ gewesen, bilanzierte der Deutsche fünf Tage vor seinem ersten ÖFB-Pflichtspiel in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina. Aber der Deutsche sagt nach dem sechsten Sieg in seinem siebten Spiel auch: „nach vorne gibt es noch etwas Luft nach oben.“