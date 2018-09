Österreich verliert Testspiel in Portugal 65:83

Österreichs Basketball-Herren haben am Donnerstagabend den ersten von zwei Tests gegen Portugal verloren! Sie mussten sich den Gastgebern in Sines 65:83 (34:39) geschlagen geben. Beste Scorer des Teams von Coach Mike Coffin waren die Center Jozo Rados (14) und Rasid Mahalbasic (13). Am Freitag (19.30 Uhr) steigt die Revanche.