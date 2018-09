Vermieter kassierte im Voraus - und tauchte unter

Bereits vor einem will der in Salzburg beschäftigte und in Wien lebende 57-jährige Mann einem 32-jährigen Salzburger mehrere Tausend Euro als Ablöse für Küchenmobiliar sowie mehrere Monatsmieten im Voraus geleistet haben.

“Der 57-Jährige erhielt jedoch nie die Schlüssel zur Wohnung in Salzburg-Lehen und konnte diese nicht beziehen“, heißt es von der Polizei. Seit dem heurigen Frühjahr bestehe dazu kein Kontakt mehr zum 32-jährigen Wohnungsanbieter.