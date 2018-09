Vermisster Bergsteiger (61) tot aufgefunden

Der 61-jährige Mann war Mitglied einer Gruppe von Wanderern gewesen, die am Montag zur Burgeralm aufgestiegen waren. Als die Bergsteiger am Nachmittag wieder talwärts gingen, verirrten sie sich jedoch und machten wohl einen fatalen Fehler: Sie teilten sich auf. Erst als die letzte Gruppe gegen 21.45 Uhr in die Unterkunft zurückkehrte, wurde bemerkt, dass der 61-Jährige nicht dabei ist. Sofort wurden Alarm geschlagen und eine große Suchaktion gestartet. Diese musste jedoch am Dienstag gegen 4 Uhr in der Früh zunächst erfolglos abgebrochen werden.