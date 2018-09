„#hashtag“ macht Instagram zum Party-Brettspiel

In „#hashtag - the game“ treten zwei Teams gegeneinander an, „um ihre Kreativität ebenso wie ihr Feeling für Instagram unter Beweis zu stellen“, wie Hersteller Jumbo in einer Aussendung mitteilt. Wird eine Themenkarte gezogen, überlegt sich demnach jedes Team - während die Sanduhr läuft - ein passendes Hashtag, das mit einem bestimmten Buchstaben beginnen muss. Dabei können Songtitel oder Zeichentrickfiguren ebenso gefragt sein wie Modemarken oder Desserts.