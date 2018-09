Arbeitslosigkeit in Tirol sinkt weiter

Im August 2018 kam es mit -2300 oder -15,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem Rückgang an vorgemerkten arbeitslosen Personen. Gleichzeitig ging in Österreich die Arbeitslosigkeit um 23.306 Personen oder -7,5 % auf insgesamt 288.186 zurück. Die positive und stabile Situation am Tiroler Arbeitsmarkt setzt sich auch im August 2018 fort. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich im Vorjahresvergleich um 2.300 Personen, das ergibt mithin eine Arbeitslosenquote von 3,5 %. Tirol nimmt damit im Bundesländer-, aber auch im länderübergreifenden Vergleich, einen soliden Spitzenplatz ein. „Der hohe Bedarf an Arbeits- und Fachkräften spiegelt die aktuell florierende Lage in der Tiroler Wirtschaft wider, “ fasst AMS Tirol Chef Anton Kern die aktuellen Entwicklungen am Tiroler Arbeitsmarkt zusammen.