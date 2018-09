Startschuss beim Kiritag

Die Zutaten, die den Altausseer Kiritag und das traditionelle Bierzelt so besonders machen, sind ebenso alt wie einfach. „Freier Eintritt, keine Lautsprechermusik, kein Tanzboden - und die besten Grillhendln weit und breit!“, grinst Festobmann Werner Fischer, der zum Auftakt am Samstag auch einen Seitensprung hinlegen musste. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Sonntagmittag auf das Festgelände kommt, wurde von Bürgermeister Gerald Loitzl ganz offiziell in der Gemeinde willkommen geheißen.