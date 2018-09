Austria kommt gegen SVM mit violettem Auge davon!

Die Wiener Austria hat am Samstag einen historischen Erfolg gefeiert - das glückliche 2:1 gegen den SV Mattersburg ist der 500. Heimsieg in der 1974 gegründeten Fußball-Bundesliga gewesen! Diese Marke hat sonst noch kein Team erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch hat damit in der neuen Generali Arena weiter eine weiße Weste, gewann auch die dritte Saisonpartie vor eigenem Anhang. Dabei stand den Wienern zum Auftakt der sechsten Runde das nötige Glück zur Seite. Lucas Venuto mit einem Elfmetertor (78.) nach einem strittigen Pfiff von Schiedsrichter Christopher Jäger und Alexander Grünwald (79.) drehten die Partie vor 9.046 Zuschauern mit einem Doppelschlag im Finish. Der Spanier Jano (33.) hatte die über weite Strecken ebenbürtigen Gäste in Führung gebracht.