Erstes September-Wochenende läutet Spätsommer ein!

In Vorarlberg und im Tiroler Oberland nimmt am Freitag die Bewölkung weiter zu, es regnet immer häufiger und oft auch recht intensiv. Im übrigen Österreich scheint nach Auflösung der Restwolken vorerst zumindest teilweise die Sonne. Ab Mittag werden die Wolken von Südwesten her dichter und teils gewittrige Regenschauer breiten sich langsam aus. Ganztägig trocken bleibt es am ehesten ganz im Nordosten, Osten und Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei neun bis 17, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost bei etwa 16 bis 26 Grad.