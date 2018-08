Löw: „Das war mein größter Fehler, fast arrogant“

Letztlich habe sich herausgestellt: „Es war meine Fehleinschätzung, zu glauben, das Spiel dahingehend perfektionieren zu müssen.“ Stattdessen zeige das Beispiel Real Madrid, dass der sture Fokus auf Ballbesitz womöglich nicht mehr ganz zeitgemäß sei. Teams wie Barcelona, Bayern München oder Manchester City hätten mit dem Fokus auf Ballbesitz zwar die nationalen Meisterschaften dominiert - „die Champions League hat aber dreimal in Folge Real Madrid gewonnen“, so Löw. Ebenfalls übel: die fehlende Intensität in der Laufarbeit, Probleme bei der Chancenverwertung und, was ihm, Löw, besonders wichtig sei: die fehlende Leidenschaft. „Dieses Feuer hatten wir 2010 und 2014. Heuer hat es an gewissen Stellen gefehlt.“ 2010 und 2018 habe sein Team "in jeder Hinsicht die goldene Mitte gefunden, das ergeben alle Daten, die wir ausgewertet haben. 2018 gab es in den angesprochenen Punkten diverse Ausreißer.