Löw: „Özil hat bis heute nicht mit mir gesprochen“

Bierhoff: „Haben es unterschätzt“

Team-Manager Bierhoff erklärte, dass Özils Rücktritt „unehimlich schmerze“. Die DFB-Führungskräfte hätten die „Situation unterschätzt. Dass eine so starke Reaktion kommen würde, dachten wir nicht. Ich habe in 30 Jahren Profifußball noch nicht erlebt, dass die Meinungen so stark auseinandergehen.“ Klar sei: „Ein Team kann keine Zielscheibe für rassistische Beleidigungen sein. Aber ich weise den Rasissmus-Vorwurf - so wie Jogi - klar zurück.“