Zu- oder Abgänge? Salzburgs Freund äußert sich

Als Beginn einer neuen Ära, in der auch absolute Klassespieler in Salzburg gehalten werden, will Freund das aber nicht verstanden wissen. „Grundsätzlich ändert sich unser Weg nicht, gute Spieler zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen“, betonte der Sportchef. „Wir wollen glaubwürdig bleiben und den Jungs den nächsten Schritt ermöglichen.“ Ansonsten würden Toptalente - wie im kommenden Winter etwa der Norweger Erling Braut Haland - auch gar nicht nach Salzburg kommen. Freund: „Es ist ganz wichtig, dass wir das Rad immer wieder am Laufen erhalten.“