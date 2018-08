Mourinho: Arroganzanfall nach ManUnited-Klatsche

„Was war das Ergebnis?“, fragte der Portugiese in Richtung eines Reporters. Mourinho zeigte ihm drei Finger. „3:0, wir haben 3:0 verloren. Wissen Sie, wofür das noch steht? Drei Meistertitel in der Premier League. Ich allein habe die Liga öfter gewonnen, als die anderen 19 Trainer zusammen. Drei für mich, zwei für die anderen“, so Mourinho.