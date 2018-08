„Ich sorge dafür, dass es grün wird“

Ruhe bewahren

Nun managt die 42-Jährige den Zugverkehr. „Es ist jeden Tag was anderes, das liebe ich. Als Fahrdienstleiter arbeitet man nicht nur bloß den Fahrplan ab. Man muss flexibel auf Situationen eingehen können, um alles zu koordinieren“, erklärt sie. Die Herausforderung dabei: „Auch in stressigen Zeiten Ruhe zu bewahren und konzentriert bei der Sache zu bleiben.“ Nina arbeitet im Schichtdienst, Zwölf Stunden am Stück: „Einen Tag, eine Nacht, dann kommt ein Schlaftag, dann ein freier Tag“, erklärt sie.