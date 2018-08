Ausgezeichnet: Die besten Spiele der Gamescom

Die Gewinner eines der begehrtesten Preise der internationalen Computer- und Videospielbranche stehen fest: Am Wochenende wurden in Köln die Gamescom-Awards verliehen. Den begehrten „Best of Gamescom“-Award konnte sich in diesem Jahr „Sekiro: Shadows Die Twice“ von Activision sichern. Das Action-Rollenspiel vom japanischen Entwickler From Software („Dark Souls“) konnte darüber hinaus in der Jury-Kategorie „Best Action-Game“ überzeugen. Zum am heißesten begehrten Titel des Jahres wurde von den Besuchern der Videospielmesse Nintendos „Super Smash Bros. Ultimate“ gewählt. Wer sich sonst noch über einen Gamescom-Award freuen konnte, sehen Sie in der Übersicht: