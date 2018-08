Neuer Job lässt Menschen wieder Hoffnung schöpfen!

VP-Politiker Eichtinger: „Ziel all unser Aktivitäten in diesem Programm ist es, Menschen im Arbeitsleben und im Job zu unterstützen und beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu helfen.“ Ist die erste Hürde erst genommen, bleiben viele bei ihren neuen Firmen. Der Landesrat weiter: „Arbeitslose Niederösterreicher können sich auch direkt an den Verein wenden. Unsere Mitarbeiter helfen ihnen rasch und unbürokratisch.“