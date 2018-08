Austria: Nächster Flop in der Fremde

Lang, lang ist‘s her: Am 7. April 2018 gewann die Austria in Graz gegen Sturm 2:0 - der nach wie vor letzte Liga-Dreier der Violetten in der Fremde. Denn auch am Samstag reichte es in St. Pölten nur zu einem 0:0, womit sich Austrias Erfolgslosigkeit in der Fremde fortsetzte. In Zahlen: Letzte Saison 0:1 LASK, 1:2 Wolfsberg, 0:2 St. Pölten, diese Saison 0:1 Wolfsberg, 0:2 Salzburg, 0:0 St. Pölten.