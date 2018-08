Gefahr der Schweinepest ist noch nicht gebannt

Virus hält sich ewig

Und: „Es geht nicht immer nur um den Menschen und darum, dass er sich hier nicht anstecken kann. Ein infiziertes Tier stirbt elendiglich!“ Der Virus greift quasi die Gefäßwände an, macht diese durchlässig, „das Tier verendet an innerer Verblutung“. Die Pest ist nur unter Schweinen höchst ansteckend (sogar über Kleidung, der Virus hält sich ewig in Würsten). Daher müssen Landwirte und Hobby-Halter, die Schweine im Freien haben (wo diese eben mit wilden Artgenossen in Kontakt kommen könnten), die Tiere mit einem zweiten Zaun mit einem Meter Abstand zum ersten sichern.