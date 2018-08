Eine steirische Region pfeift auf Plastiksackerln

In der Öko-Region Kaindorf ist das Plastiksackerl bereits seit 2011 Geschichte. In den drei Gemeinden Ebersdorf, Hartl und Kaindorf wurde das Verbot nach anfänglicher Aufregung zum vollen Erfolg: „Es stellte sich in den letzten sieben Jahren ein regelrechter Memory-Effekt ein: Die Bewohner greifen mittlerweile selbstverständlich zur Stofftasche, zum Korb oder zur biologisch abbaubaren Papiertasche, wenn sie einkaufen gehen“, freut sich Margit Krobath, Managerin der Klima- und Energiemodell-Region Kaindorf.