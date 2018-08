Stark! Pauer läuft neunte persönliche Bestzeit

Mit dem Trierer Rennen ging für Nada Ina Pauer eine starke Leichtathletik-Saison zu Ende. Insgesamt erzielte sie 2018 neun persönliche Bestzeiten, dabei „Hausrekorde“ auf fünf verschiedenen Strecken - 1000 m in 2:50,56, 1500 m in 4:19,00, 3000 m in 9:06,52, 5000 m in 15:40,61 und 5 km Straße in 16:21. Eine Bilanz, die sich auch international sehen lassen kann. Mit ihren beiden letzten Bestzeiten des Jahres (3000 m in Göteborg und 1500 m in Trier) hatte sie nach der EM in Berlin selbst die beste Antwort auf ihre Enttäuschung, der Disqualifikation im 5000-m-Finale, gegeben und damit Charakter bewiesen.