Höhenrausch

Der gebürtige Obergailtaler Walter Mamedof hat vor elf Jahren den Waldseilpark in der Tscheppaschlucht auf dem Weg Richtung Loiblpass installiert. „Wir haben damit europaweit einen Boom ausgelöst!“, schmunzelt Walter, der im Winter die Skischule im Bodental betreibt und so ins Loibltal gekommen war: „Ich habe damals eine Beschäftigung für mich im Sommer gesucht und bei meinen Trips durch die USA und Kanada bin ich auf diese Hochseilparks gestoßen.“ Heute begrüßt der 62-Jährige tausende Besucher jährlich in seinem Waldseilpark, viele davon sind Stammgäste geworden, die immer wieder gerne vorbeikommen. Acht verschiedene Parcours mit klingenden Namen, wie Eichhörnchen oder Fledermaus, in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden mit stolzen 87 Elementen in Höhen zwischen einem und 14 Metern begeistern seine Besucher. „Viele haben im ersten Moment auch Angst, aber bei uns lernen sie, Vertrauen in sich selbst zu haben!“, sagt Walter. Denn gesichert ist man im Waldseilpark mit zwei Karabinern. „Diese muss man selbstständig einhängen, wie auch in den Bergen beim Begehen eines Klettersteigs.“ Elisa und ich sind der Meinung: Ein tolles Freizeitangebot für Jung und Alt.