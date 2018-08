Sommerparty mit Freunden - wie laut darf‘s werden?

Die Mieterhilfe klärt auf: Eigentlich hat in Mehrfamilienhäusern ab 22 Uhr Nachtruhe zu herrschen. Mit einziger Ausnahme von Silvester - hier gibt es de facto eine Sonderregelung.



Da in sehr vielen Wohnungen gefeiert wird und es traditionellerweise um Mitternacht herum noch recht laut zugeht, ist es wenig sinnvoll, Nachtruhe von den Nachbarn zu fordern. Hier kann man von einer „erweiterten Toleranzgrenze“ ausgehen, die vom sonstigen, ortsüblichen Lärm abweicht. Generell gilt: Wer sich Ärger ersparen will, sollte seine Nachbarn unbedingt rechtzeitig über eine Party informieren - oder gleich auf ein Glas miteinladen.