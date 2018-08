Schweres Erdbeben in Venezuela: Panik in Caracas

Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat am Dienstag die Küste im Nordosten Venezuelas erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS 20 Kilometer nordnordwestlich der Ortschaft Yaguaraparo im Bundesstaat Sucre in einer Tiefe von 123 Kilometern. In der Hauptstadt Caracas brach teilweise Panik aus.