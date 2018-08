0:0! Nun wartet auf Red Bull Salzburg ein Endspiel

Red Bull Salzburg darf im elften Versuch auf die erstmalige Teilnahme an der Champions League hoffen. Österreichs Serienmeister erreichte am Dienstag im Play-off-Hinspiel auswärts gegen Roter Stern Belgrad ein 0:0, das Rückspiel steigt am 29. August in Wals-Siezenheim. Das Niveau der Partie passte sich nahtlos der tristen Atmosphäre im Rajko-Mitic-Stadion an - eine Ahnung davon bekommen Sie beim Blick auf unser VIDEO, das die Szenerie kurz vor Anpfiff wiedergibt. Aufgrund einer UEFA-Strafe wegen rassistischer Schmähungen von Roter-Stern-Fans gegen den litauischen Vertreter Marijampole Ende Juli waren nur rund 200 Zuschauer in der etwa 55.000 Personen fassenden Arena zugelassen, sie bekamen ein Match ohne große Höhepunkte zu sehen.