Williams: Schock-Nachricht warf sie aus der Bahn

Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln unterlag am 31. Juli in der 1. Runde in San Jose der Britin Johanna Konta mit 1:6,0:6 und verlor dabei zwölf Games in Serie. Seit Beginn ihrer Karriere 1995 hatte Williams nie weniger als zwei Games in einer Partie gewonnen. Nach nur 51 Minuten und nach 25 unerzwungenen Fehlern musste sie in die Kabine zurück.